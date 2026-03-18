Върховните магистрати ще гледат делото за убийството на Митко от Цалапица

След месеци очакване обвиненият за убийството на Митко от Цалапица Рангел Бизюрев най-после говори пред съда. Снимка: Никола Михайлов

На 18 март ВКС ще гледа делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Върховните магистрати трябва да решат за присъдата на осъдения за престъплението Рангел Бизюрев.

До това дело се стигна след жалби на подсъдимия и на майката на убития Димитър Малинов - Атанаска Бакалова, която настоява за доживотна присъда за Бизюрев. Защитата му пък настоява за намаляване на наказанието или връщане на делото за ново разглеждане.

ДИМИТЪР МАЛИНОВ
ДИМИТЪР МАЛИНОВ
През миналия декември Пловдивският апелативен съд постанови 17 години затвор за Бизюрев. Той беше признат за виновен, че в нощта на 20 юли 2023 г. е причинил смъртта на Димитър Малинов, а близнаците Валентин и Борислав Динкови му помогнали да зарови тялото край селото. Двамата бяха осъдени съответно на 4 и 4 години и 6 месеца затвор.

След месеци очакване обвиненият за убийството на Митко от Цалапица Рангел Бизюрев най-после говори пред съда.
ДИМИТЪР МАЛИНОВ

