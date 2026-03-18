Върховните магистрати ще гледат делото за убийството на Митко от Цалапица

На 18 март ВКС ще гледа делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица. Върховните магистрати трябва да решат за присъдата на осъдения за престъплението Рангел Бизюрев.

До това дело се стигна след жалби на подсъдимия и на майката на убития Димитър Малинов - Атанаска Бакалова, която настоява за доживотна присъда за Бизюрев. Защитата му пък настоява за намаляване на наказанието или връщане на делото за ново разглеждане.