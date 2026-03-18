Хижар се брани от туристическия съюз с мечове на Витоша

Хижар е опитал да прогони с мечове представители на Българския туристически съюз от хижа "Камен дел" на Витоша, съобщи Нова телевизия.

Преди два дни представители на БТС отишли да поемат управлението на хижата, след като повече от 10 години тя е управлявана незаконно. Първоначално "Камен дел" била дадена на туристическо дружество, но впоследствие те се скарали и като хижар останал само един от тях. Останалите се обърнали към БТС, които се качили преди два дни да поемат управлението на хижа "Камен дел". Мъжът там първоначално ги посрещнал спокойно, но впоследствие започнал да заплашва. Първо извадил пистолет и стрелял в стена. А после извадил и два меча като заплашил с големия да заколи представителите на БТС, а с малкия да се самоубие.

Хората на БТС успели да викнат полиция. Полицаите отвели мъжа в София, но през нощта той се върнал на хижата.

Днес БТС очаква помощ от полицията да влязат във всички помещения на хижа "Камен дел".