Божидар Божанов: Няма значение на кое място си в листата, а колко работа вършиш

Божидар Божанов Кадър: БНТ

"Всеки път регистрираме листите в последния ден, не мисля, че трудно сме се разбрали. В политиката няма значение на кое място си в листата, важно е колко работа вършиш и как хората оценяват това", това каза депутатът от "Да, България" Божидар Божанов в предаването "Денят започва" по БНТ. 

Относно Явор Божанков Божанов коментира, че позицията на ДБ е, че той е полезен в парламента. 

"Има добри ораторски качества и своята подкрепа. Тук не става въпрос за надделяване, а за някакъв здрав разум. Проблемът с него е свързан с избора на председателя на Народно събрание. Това е политически спор кое е по-правилно, не някаква караница", обясни той. 

Депутатът каза, че не се съмнява, че с ПП ще се разберат за общ кандидат за президент. 

"Нямаме още решение на този въпрос, но имаме достатъчно стъпки и ясен процес да стигнем до единна кандидатура. На този етап обсъждаме единствено парламентарните избори", каза той. 

Божанов каза още, че натискът срещу служебния кабинет е започнал още от първия ден. 

"Това е израз на нервност. Ако много се замисля, някъде ще имам критики към служебния кабинет. Основната му задача обаче е организирането на изборите и не мисля, че там имам такива", каза той. 

Относно помощите за горива за 20 евро той каза, че всяка една помощ трябва да бъде таргетирана към тези, които реално имат нужда, а не да се раздават пари на всеки. 

"Министър Клисурски излезе и каза, че бюджетът е на дефицит и аз му вярвам, че това е така. За конкретната помощ - има ръст на ДДС-то и от този ръст може да се подпомогнат най-уязвимите", обясни депутатът. 

"Трябва общественият транспорт да бъде много по-добър, за да не се налага хората постоянно да се придвижват с коли. За да могат нуждаещите спокойно да могат да продължат да ходят на работа, да си водят децата на училище и градина, такава помощ е обоснована", каза Божанов. 

Относно бившия президент Румен Радев и коалицията му Божанов каза, че подкрепа ще се търси по политиките. 

"Фокусът в кампанията е да кажем на хората какво предлагаме ние, а не колко са лоши другите", заяви той.  

