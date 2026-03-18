Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

С юмруци е бил нападнат шофьор от градския транспорт в Русе. Грозната сцена се разиграла в понеделник на обръщалото в квартал „Здравец-изток“, съобщи Нова телевизия.

"Шофьорът, с когото разговарях снощи се чувства по-добре и е в кондиция да продължи работната си дейност, но случилото се определено е неприятно. След инцидента беше уплашен", разказа ръководителят на транспортна дейност в Общински автотранспорт-Русе Светлозар Маринов.

Той обясни, че нападението е станало в понеделник около 18 часа. Автобусът е приключил поредния си курс и е изчаквал на спирката на обръщалото, позната на русенци като "Спирката на девятката", за да започне нов курс.

"Шофьорът е бил в почивка. По това време много граждани се прибират от работа. Около спирката има детска градина и много автомобили на родители, така че той е намерил удобно място за паркиране", заяви Маринов.

По думите му не може да се каже дали автобусът е пречел на някого. "От видеонаблюдението в превозното средство се вижда, че по препоръка на гражданин шофьорът го премества по-близо до спирката. След това се появява друг мъж, който по някакъв начин проявява агресия - приближава се до електробуса и води разговор с водача, който не можем да чуем. Когато водачът отваря страничното стъкло, той му нанася удар с юмрук в лицето", заяви руководителят на транспортната дейност в общината.