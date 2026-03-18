Двама души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие

За изминалото денонощие противопожарните звена са реагирали на 131 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 94 пожара, при които са пострадали двама души, съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
С преки материални щети са възникнали 15 пожара, от които три - в жилищни сгради, един - в промишлена, три - в спомагателни, временни или паянтови постройки, пет - в транспортни средства, един - в горски масив.
Без нанесени материални щети са възникнали 79 пожара, от които 41 - в сухи треви, горска постеля и храсти, 24 - в отпадъци, девет - в готварски уреди и комини.
Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са пет.