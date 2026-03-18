"Маркет линкс": Коалицията на Радев с 21,1% на изборите, ГЕРБ - 18,6%

Коалицията на доскорошния президент Румен Радев "Прогресивна България" с 21,1% на изборите, а ГЕРБ-СДС с 18,6%. Това сочи ново проучване на социологическата агенция "Маркет линкс", проведено между 7 и 15 март по метода пряко лично интервю и онлайн анкета сред 1006 пълнолетни българи, финансирано съвместно от Би Ти Ви и социологическата агенция.

Така Радев губи 4,5% подкрепа спрямо първото проучване на "Маркет линкс" от месец февруари. Тогава социологическата агенция прогнозираше най-малко проценти за бившия президент - 25,6%, докато "Мяра" му даваха 33,3%.

56% от българите казват, че ще гласуват, заяви пред bTV Добромир Живков от "Маркет Линкс". Кадър: bTV

ПП-ДБ се нареждат на трето място с 12%, следвани от ДПС и "Възраждане" съответно с 7,2% и 4,9%. Под 4-процентовата бариера остават БСП с 3%, МЕЧ с 2,8% и "Величие" с 2,7%. Там са и АПС - 1,3%, Синя България - 1,2% и коалицията "Сияние" на Николай Попов с 1%. Според проучването "Има такъв народ" също е под чертата с 0,2%.

Висок е делът на хората, които не са решили за кого ще гласуват. Според данните от това проучване, то само тройна коалиция може да осигури мнозинство.

19,1% все още не са решили за кого да гласуват, а 2/3 от тях ще вземат решение в последните три дни, което е голямото неизвестно, допълни социологът.

Президентът Илияна Йотова и Румен Радев са с по 49% доверие. Бойко Борисов се ползва с 15% доверие, лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев - също с 15% симпатии.

Доверието към Радев също спада спрямо предното проучване на агенцията. През февруари то е било 51%.

На старта служебният кабинет на Андрей Гюров е с 24% подкрепа и 43% недоверие, показват данните на "Маркет линкс".

Идва за кратко - функцията му е да организира изборите, обясни Добромир Живков.

Доверието в Народното събрание остава ниско - едва 9%, недоверието е 71%.