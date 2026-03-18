ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22492378 www.24chasa.bg

Ивайло Мирчев призна за изнудване от ПП и Асен Василев: Можеше да не се явим на изборите

Ивайло Мирчев снимка: Юлиян Савчев

Коалицията ПП-ДБ е можело да не се яви на изборите заради изнудване от страна на "Продължаваме промяната" и отказ на Асен Василев да подпише листите.

Това призна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред Нова телевизия.

Проблемът е било мястото на досегашния депутат Явор Божанков в листите, разказа той. Божанков бе изхвърлен от ПП, защото в началото на този парламент отказа да гласува заедно с "Възраждане" за избор на председател на Народното събрание. По същата причина ПП изгониха и Даниел Лорер.

"Божанков получи номинации от ДБ, но Асен Василев отказа да подпише листите. Няколко часа преди крайния срок за регистрация можеше да не се явим на изборите", заяви Ивайло Мирчев. ДБ се съгласили на условията на Асен Василев, за да не провалят енергията на хората от протестите в края на миналата година.

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС