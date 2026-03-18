Жена с некроза на носа съди лекаря от Дупница с починалата заради филър пациентка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жена е получила некроза на носа след естетична процедура с филър, извършена от лекаря в Дупница, при който друга пациентка е отишла за естетична процедура, след което е починала. Случаят вече е в съда, а адвокатът на пострадалата предупреждава за сериозни рискове при подобни интервенции и липсата на достатъчен контрол в сектора, съобщи Би Ти Ви.

По думите на адвокат Мартин Костов жената е потърсила специалист, след като видяла реклама във фейсбук.

Процедурата е била поставяне на филър за повдигане на носа - популярна естетична манипулация. След инжектирането обаче се стигнало до сериозно усложнение.

„Вследствие на процедурата се запушва кръвоносен съд, образува се тромб, а след това се стига до некроза на тъканите на лицето“, обясни адвокатът.

Според него единствено бързата реакция на жената е предотвратила още по-сериозни последици.

„Тя веднага потърсила медицинска помощ. В противен случай е било възможно да се стигне и до фатален изход“, каза Костов.

Лечението на пострадалата е продължило около 7-8 месеца и е наложило многократни посещения в София. По думите на адвоката това е променило изцяло ежедневието ѝ.

„Тя има малко дете, живее в Дупница, а лечението ѝ се провеждаше в София. Това напълно преобърна живота ѝ“, обясни той.

В началото жената е била силно обезобразена, а днес е почти напълно възстановена, но на лицето ѝ е останал малък белег.

Делото е за неимуществени вреди

В момента се води дело срещу лекаря за обезщетение за неимуществени вреди - болките, страданието и психологическите последици, които жената е преживяла.

„Тя премина през сериозни емоционални и физически страдания – срам, притеснение и болки. Законът предвижда тези вреди да бъдат обезщетени“, каза Костов.

Лекарят завел насрещен иск

По думите му лекарят е завел и насрещен иск срещу пациентката, като твърди, че тя е уронила престижа му, след като е разказала публично за случилото се.

Двата иска се разглеждат паралелно в съда.

Липса на контрол и подвеждащи реклами

От Асоциацията на пациентите в естетичната медицина предупреждават, че подобни случаи не са единични.

Според тях много пациенти се подвеждат от агресивна реклама в социалните мрежи и снимки с обещания за „перфектни резултати“.

„Лъскавата реклама и ревютата в интернет често подвеждат хората“, обясни Симона Александрова от Асоциацията „Пациенти на естетичната медицина“.

Експертите съветват хората да проверяват внимателно специалиста, преди да се подложат на естетична процедура:

„Контролът в момента е недостатъчен и пациентите често трябва сами да правят тези проверки“, предупреждават от Асоциацията.

Вижте още във видеото.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK