Андрей Гюров: Започнаха акции срещу купуване на гласове

Започва предизборната кампания. Ние няма да участваме в нея, но трябва да гарантираме честния вот. Това каза служебният премиер Андрей Гюров преди заседанието на Министерския съвет. И обясни, че вече са започнали акции на МВР в цялата страна за купуване на гласове.

Държавата въведе ясни стандарти в изборния процес. Слага се край на тъмните стаички и се въвеждат еднакви паравани навсякъде - те ще гарантират тайната на вота, но няма да позволят да се внасят, снимат и контролират бюлетини. И не на последно място - кабинетът попречи социалните помощи и дървата за огрев да се използват като средства за натиск, каза още той.

Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите. Затова моят призив към всички българи е: Гласувайте!, призова още Гюров. И обясни, че когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си. Премиерът бе категоричен, че когато много хора гласуват, малцинството, което се опитва да изкриви демокрацията, губи влиянието си. Масовото участие ще бъде най-голямата победа на изборите, каза още Гюров.

Припомни, че в края на миналата година стотици хиляди български граждани излязоха по улиците и площадите в цялата страна, отказвайки да приемат, че властта е средство за употреба на малцина, че закони могат да се гласуват за 26 секунди без обсъждане и че справедливостта е функция от връзки и зависимости. Изборите са пряк отговор на този граждански глас, отбеляза Гюров.