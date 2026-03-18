Удължаването на бюджета и промени в социалното подпомагане ще гледат днес депутатите

Дълга се очертава да е днешната програма на народните представители днес. В първия от последните си три работни дни точките от дневния им ред са свързани с финансови въпроси.

Като първа точка днес ще се гледат промени в Закона за социалното подпомагане, предложени от Деница Сачева и колегите й от ГЕРБ. През нея се регламентират помощите, които уязвими групи получават за Коледа и Великден. Предвидено е размерът на помощта да се определя със Закона за държавния бюджет. Поправките бяха подкрепени и от служебния социален министър Хасан Адемов.

След това депутатите ще подхванат и удължителния бюджет.

По искане на ИТН пък като трета точка в програмата за днес влизат и изменения в Закона за обществените библиотеки.

А седмицата започна с декларации от името на парламентарните групи - Стела Николова от ПП-ДБ алармира за нередности, свързани с поддръжката на магистралите, а Искра Михайлова от "Възраждане" се концентрира върху енергийни въпроси и отказа на парламента да задължи кабинета да преговаря за условията за въглеродни емисии.