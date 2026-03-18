Малкия Олимпиец хванат след кражба на инструменти в София

Иван Стефанов-Малкия Олимпиец бе задържан след кражба на инструменти в София. 39-годишният мъж е арестуван при акция на Девето РУ към СДВР на 16 март.

Стефанов влязъл помещение на бул. "Европа", в което имало ремонти. Откраднал различни инструменти. Сред тях попадат куфар с перфоратор, куфар с вложки, както и куфар с акумулаторен гайковерт и ъглошлайф с батерии.

До задържането му се стигнало при незабавни заградителни мероприятия от полицаите, непосредствено след извършване на престъплението. При последвало претърсване в жилището на задържания са открити допълнителни инкриминирани вещи. По случая е образувано досъдебно производство за кражба. Събраните материали са докладвани на Софийска районна прокуратура.

Стефанов е обвинен. Работата по документиране на престъпната дейност продължава.