Румен Христов: ГЕРБ-СДС е готова и за управление, и за опозиция

ГЕРБ-СДС не се е отказала от амбицията да подобри изборния си резултат и да има силна роля в следващото Народно събрание, но е подготвена и за ролята на опозиция.

Това заяви пред Би Ти Ви председателят на СДС Румен Христов, който е и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС. Той коментира, че в момента е рано да се говори за бъдещи партньори, но подчерта, че коалицията ще търси сътрудничество с проевропейски и евроатлантически формации.

Христов подчерта, че коалицията продължава да разчита на стабилния си електорат от 650-700 хил. гласа, но ще търси и подкрепа от хора, които досега не са гласували.

Коментира и възможността за бъдещо сътрудничество с новата формация, свързвана с президента Румен Радев. Според него това би зависело от отговорите по важни въпроси като данъчната политика, европейската ориентация на страната и икономическия модел.

„Отстъпка от цивилизационния избор на България и от нейната евроатлантическа ориентация няма да направим“, заяви председателят на СДС.

Румен Христов обясни, че ГЕРБ-СДС би подкрепила действия за подновяване на състава на органите с изтекли мандати, включително Висшия съдебен съвет. По думите му коалицията би участвала в създаването на мнозинство за промени в съдебната система, ако става дума за решения в интерес на държавата.

Христов не скри, че е разочарован от атмосферата в 51-ото Народно събрание. „Срамувам се от това, което се случва в парламента. Това е място за дебат и аргументи, а не за обиди и физически заплахи“, заяви той.

Според него ниското обществено доверие към парламента се дължи както на политическото напрежение, така и на поведението на самите депутати в пленарната зала.

Румен Христов потвърди, че е водач на листата в Монтана, а представители на СДС има във всеки избирателен район.

По думите му коалицията е подредила балансирани листи с опитни и разпознаваеми кандидати, а отсъствието на някои емблематични кметове като водачи е свързано с ангажиментите им на местно ниво.

Христов защити включването на Владислав Горанов в листите на ГЕРБ-СДС, като го определи като „топ експерт“ и гарант за консервативната финансова политика.

„Разглеждам го като изключително добър финансист. От тази гледна точка би бил полезен“, каза той. По темата за санкциите по закона „Магнитски“ Христов заяви, че този режим не действа на територията на България, а ако имало основания, българските правораздавателни органи е трябвало да реагират.

По повод листите на формацията, свързвана с Румен Радев, Христов коментира, че новите лица могат да бъдат полезни, но политиката е „занаят с натрупване“.

„Новите лица носят очакване за нов морал. Но политиката не се учи за ден“, каза още той.

Според Христов по-малкият брой партии в следващото Народно събрание може да улесни политическата картина, но не гарантира автоматично стабилно управление.

„Задължението и отговорността са на първия. Ако формацията на Румен Радев е първа, тя трябва да намери формулата за мнозинство“, каза той.

Румен Христов подчерта, че коалицията ще продължи да защитава десния модел, евроатлантическата ориентация и икономическото развитие като основа за по-високи доходи.