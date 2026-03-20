Той се простира на 36 дка за пазаруване, спорт, развлечения и споделени семейни моменти.

Старата българска столица може да се похвали с един от най-големите търговски паркове, който се нарежда в топ 3 на България по площта, размера на инвестициите и присъствието на утвърдени брандове. Освен за икономиката на региона ползите от него са и за общинската хазна - от местни данъци и такси в нея са постъпили над 2 млн. евро.

Неотдавна част от парка стана и трамплин зоната “Арея 52”.

Новият комплекс за свободно време със спорт, забавления и споделени семейни моменти е една от важните инвестиции във Велико Търново, осигурена от Джонатан Харгрийвс.

Компанията му “Area 52” вложи над 1 млн. евро в обекта и в икономиката на общината. С комплекса “Арея 52” търговският парк продължава да се развива и да предлага нови възможности за великотърновци и гостите на града. Посетители от всички възрасти могат да се забавляват в модерната зона с батути и надуваеми съоръжения, както и на първата в България площадка със смесена реалност - Valo Arena.

Британският инвеститор Джонатан Харгрийвс, съсобственикът на търговския парк Красимир Гърдев и кметът на Велико Търново (от ляво надясно) откриха трамплин зоната “Арея 52".

На второто ниво на парка е разположен Salto's - бар и ресторант. Инвестицията показва и още нещо - че Велико Търново е модел за целесъобразните и перспективни българо-британски отношения. По този начин “Търговски парк - Велико Търново” вече се простира на площ от 36 дка. С последното му разширение миксът е от водещи български и международни компании като “Практикер”, “Техномаркет” , Decatlon, Jysk, “Бурлекс”, “КиК”, “Мания”, “Комсед” , “Сиела”, ДМ, McDonald's, Tedi, Sport Depot, Eden, “Нечовешки магазин”, Tendenz, Sinsay.

Магазините се простират на площ от над 29 дка, като към тях се прибавят и още 6 дка с обекти за мода, спорт, обувки, оптика, голям зоокът и зона за развлечение.

Отваря в най-голям формат и сладкарница “Неделя”. Паралелно с разширението на парка се развиват прилежащите му територии, които облагородяват тази част на Велико Търново, поемаща и националния трафик между София, Варна, Русе, Пловдив, Стара Загора и други.

Изгражда се нова улица, водеща към бъдещата болница “Сърце и мозък”, която ще се прави в района. Над здравното заведение пък ще се изгради комплекс от жилища, който ще има пешеходна и автомобилна връзка с ритейл парка.

В момента се работи по възстановяването на култовата в миналото чешма "Йоновка", която ще е част от паркова зона и паркинг за близо 140 автомобила.

В района на търговския парк ще се изгражда и заряден хъб за електромобили, който ще се захранва със соларна централа.Собствениците на “Ритейл парк Велико Търново”, сред които личат имената на предприемачите Красимир Гърдев и Радослав Владев, вече получиха сертификат за инвеститор клас “А”.