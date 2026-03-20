С използването на биогорива дружеството допринася за развитието на енергетиката във Велико Търново

През изминалата 2025 г. “Топлофикация - ВТ” АД реализира успешна нова инвестиционна програма в размер над 1 000 000 евро. Средствата са насочени в няколко основни направления. Специално внимание се отделя на модернизация на съществуващи съоръжения, чрез което се подобрява значително надеждността на доставяната услуга. Чрез внедряването на нови технологични решения се постига осезаемо повишаване на енергийната ефективност на производството и преноса на топлинната енергия. Дружеството е на финален етап от изграждането и въвеждането в експлоатация на нова високо ефективна инсталация за комбинирано производство на електрическа енергия. Новото съоръжение ще работи с гориво метан, покривайки най-високите екологични стандарти. Новата инсталация ще осигури и намаляване на крайната цена на продаваната топлинна енергия към клиентите.

По-чиста среда в града

благодарение на използването на екологично чисто биогориво, прилагането на модерни технологии и строг контрол върху производствените процеси, “Топлофикация - ВТ” напълно отговаря на съвременните европейски стандарти. Дружеството не използва горива,замърсяващи околната среда, и по този начин допринася за по-чиста и екологична обстановка в града. Използването на биогорива и чист природен газ при работата на съоръженията е част от стратегията на дружеството, която винаги е била насочена към решения, които намаляват екологичния отпечатък и гарантират устойчиво развитие.

Стабилен работодател и силен екип

Зад всяко успешно предприятие стои мотивиран екип от професионалисти. В “Топлофикация - ВТ” работят експерти с различни професионални интереси. В търсене на нови кадри през последните пет години, екипът на дружеството се е

увеличил с над 40%. Човешкият ресурс е от изключително голямо значение за дружеството и именно заради това компанията дава възможността на своите служители да се развиват непрекъснато чрез индивидуални допълнителни обучения и придобиването на нови сертификати.

Подготовка за следващия отоплителен сезон

Топлопреносната мрежа е изграждана и развивана в продължение на десетилетия още от началото на 70-те години. С течение на времето отделни участъци от нея са придобили влошено техническо състояние. Именно затова по време на активен отоплителен сезон, когато външните температури са най- ниски и натоварването на съоръженията е най-голямо, понякога възникват непредвидени аварии. Те се случват въпреки постоянните ремонти и превантивната поддръжка. Дружеството разполага с добре подготвени екипи, които се отзовават незабавно и работят без прекъсване до отстраняване на повредите. Основната задача е максимално бързо възстановяване на топлоподаването и минимизиране на неудобството за клиентите. През лятото на 2026 г. се предвижда извършване на няколко големи ремонта по топлопреносната мрежа. С подмяната на старите и амортизирани топлопроводи с нови ще се гарантира качеството и липсата на прекъсвания в услугата.

Поглед към бъдещето

С последователни инвестиции, екологично отговорно производство и силен професионален екип.

“Топлофикация - ВТ” продължава да поддържа и усъвършенства производството на електрическа енергия и преноса на топлинна енергия за града. Дружеството доказва, че модерното топлоснабдяване може да бъде едновременно ефективно, екологично чисто и достъпно за клиентите.