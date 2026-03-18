Хванаха двама с дрога при акция срещу купен вот в Стражишко

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – Стражица. Около 20,30 ч. във вторник, в хода на специализирана полицейска операция за противодействие на нарушения, свързани с изборното законодателство в центъра на с. Горски Сеновец е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 42-годишна от с. Балканци. В хода на проверката в един от пътниците – 26-годишна от Стражица, са установени и иззети 3 свивки, съдържащи растителна маса, с тегло около 10 грама, реагираща при полеви наркотест на метаамфетамин. По случая се води досъдебно производство, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

В хода на същата операция в Стражица е извършена проверка на 31-годишен местен жител. В него е намерена и иззета свивка, съдържаща около 1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Образувано е бързо производство.