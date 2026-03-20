“Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - Велико Търново, е един от основните ВиК оператори в Централна Северна България. Дружеството осигурява водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в девет общини от областта и обслужва приблизително 300 000 души.

Проблемът с безводието засяга нарастващ брой населени места в България. Недостигът във водоснабдителните системи се дължи не само на продължителните периоди на засушаване и намаления дебит на водоизточниците, но и на увеличеното потребление през летните месеци, включително използването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи и други дейности. Навременните действия от компетентните институции на местно и национално ниво биха допринесли за намаляване на риска от недостиг на водни ресурси и влошаване на тяхното качество.

За справяне с този проблем са необходими едновременно индивидуални усилия, технологични решения и държавни политики (законодателни и икономически мерки). Сред основните приоритети са по-ефективното управление на водните ресурси чрез изграждане и поддръжка на модерни водоснабдителни системи с цел ограничаване на загубите, опазване на природните водоизточници чрез намаляване на замърсяването на реките и подземните води, залесяване и защита на влажните зони, внедряване на водоспестяващи технологии и провеждане на информационни кампании за отговорно и устойчиво използване на ресурсите. С общи усилия, стратегическо планиране и уважение към природата можем да гарантираме, че този жизненоважен ресурс ще остане достъпен и за следващите поколения.

Решенията са в нашите ръце, стига да действаме навреме и отговорно.

ВиК операторът активно работи за намаляване на загубите във водоснабдителната мрежа чрез внедряване на съвременни технологични решения. Извършват се анализи и се въвеждат дигитални системи за мониторинг и контрол на налягането, както и иновативни измервателни технологии за по-ефективно управление на мрежата, откриване и своевременно отстраняване на аварии.

През 2026 г. ще продължат предприетите действия за изкуствено подхранване на подземните водоизточници от язовир “Александър Стамболийски” с цел поддържане на постоянния им дебит. Този метод се разглежда като перспективно решение за осигуряване на питейно-битово водоснабдяване. Мерките обхващат всички населени места в община Павликени със собствени водоизточници.

Направените инвестиции в публични активи през 2025г. от “ВиК Йовковци” възлизат на около 6 100 000 лв.за обслужваната територия, като предоставените активи достигат приблизително 6 300 000 лева.

Операторът продължава изпълнението на дейностите по проект BG16FFPR002 - 1.002-007 “Изграждане на ВиК инфраструктура за 7 са издадени разрешителни за строеж на шест обекта, сред които реконструкция на ПСПВ “Йовковци”, модернизация на ПСОВ - Велико Търново, частична реконструкция на РПСОВ Горна Оряховица-Лясковец, реконструкция на тласкател от ПС “Акация” до НР “Картала”, реконструкция и разширение на вътрешните водопроводни и канализационни мрежи в Горна Оряховица и Лясковец.

"ВиК оператора”, приоритет 1 “Води” на ПОС 2021-2027, на обща стойност 250 млн. лева. Въз основа на изготвената проектна документация и съответните оценки са. За всяка от предвидените дейности са изготвени тръжни документации и са предоставени на Агенцията по обществени поръчки за осъществяване на задължителния предварителенконтрол.

Участието на общините е ключов елемент при реализирането на проекти с висока обществена значимост във водния сектор. Съвместната работа между местната власт и ВиК оператора гарантира по-добро планиране, координация и изпълнение на дейности, които пряко засягат жителите на региона.

Дружеството участва и в обществени инициативи за повишаване на знанията за водния сектор сред младите хора и бъдещите специалисти чрез срещи и обучения. Пример за това е партньорството с Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Ангел Попов” във Велико Търново, започнало през 2024 г. И тази година дружеството заяви пред Министерството на образованието и науката необходимия брой специалисти по регулираните професии “Геодезия”, “Хидростроителство” и “Водоснабдяване и канализация”. Недостигът на кадри - инженери и технически специалисти, остава сериозно предизвикателство за всички ВиК дружества в страната.