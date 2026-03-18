Всички деца ще могат да получават коледни и великденски добавки

Окончателно: великденските и коледните добавки са "заковани" в закон

Коледните и великденските добавки вече няма да се определят само по благоволението на управляващите в момента, а влязоха в Закона за социалното подпомагане, след като бяха определени конкретните основания за отпускането им. Текстовете минаха с почти пълно единодушие - на първо четене само 11 депутати (9 от МЕЧ и двама от ПП-ДБ) се въздържаха, а 154 бяха "за".

Идеята на вносителите е коледни и великденски добавки да се получават не само от пенсионерите, а от всички бедни българи - през март и декември. На второ четене, което също мина днес, обаче вносителят на текстовете, шефката на социалната комисия в НС Деница Сачева, обясни, че по искане на социалното министерство парите за Коледа да се изплащат през ноември. Корекцията мина със 125 "за" и 30 "въздържали се" (21 от "Възраждане" и 9 от МЕЧ).

Сумата за подпомагане ще се определя всяка година с бюджета, но не може да е по-малка от предишната.

След вял дебат и почти никакви изказвания в зала, по предложение на ИТН текстовете бяха разширени и така коледни и великденски добавки ще могат да получат всички деца. В оригиналните текстове кръгът за подпомагане бе по-тесен и се отнасяше за деца, настанени при близки, роднини или в приемни семейства. Ще ви обърна внимание, че през 2020 година приехме закон за закрила на детето. По тази логика във всеки един момент всяко дете може да бъде уязвимо. Ние ще подкрепим законопроекта - това трябва да е ясно", обоснова се Цветан Предов от ИТН по време на дебата. Някои депутати обаче се оказа, че са мислели, че текстовете важат за децата, които са били в домове.

С измененията празнични добавки ще има за хората с месечни или целеви социални помощи, тези с енергийни помощи, младежи от 18 до 21 г., които са ползвали социална или интегрирана услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път. Подкрепа ще има за хората, които взимат месечни помощи за дете с трайно увреждане, хората с месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител и ветераните от войните, подпомагани от Агенцията за социално подпомагане.

ГЕРБ внесоха текстовете ден след като правителството предвиди по 50 евро за Великден на хората с пенсии до линията на бедност - 390,63 евро. Отделно по 20 евро ще получат хората с пенсии между 380,63 и 620,20 евро.

Бившият социален министър Борислав Гуцанов от БСП благодари на екипа на социалното министерство и Сачева, защото законопроектът бил разработен от неговия екип и подписан от него по идея на Сачева.

"Наистина тази идея, вече вкарана в законопроект, може да даде предсказуемост за всички, които се нуждаят от подобна подкрепа", каза той. Философията била да се разшири кръгът на подпомагане и да се вземе предвид доходът - великденските и коледните добавки се взимат от хора с най-ниски доходи, но някои от тях имали и други доходи като наем от апартаменти, а това не било справедливо.

"Ако искаме да има честност, всички данни трябваше да бъдат взети предвид. Не са само пенсионерите, които имат нужда по време на тези празници от подкрепа, затова включихме и други нуждаещи се", каза той. Така помощта нямало да е по милостиня на управляващите, а със закон.

А след заявката му за авторство на текстовете, Цветан Предов от ИТН попита защо законопроектът не е внесен по-рано и как са преценили, че "останалите деца ще бъдат изключени" - посочени са определени групи непълнолетни, които попадат в групите за подпомагане. "Като социален служител знам за много семейства, които не получават нищо, защо нямат възможност за коледни и великденски добавки, не говоря за друго еднократно или месечно подпомагане", настоя той. Но ИТН щели да подкрепят текстовете.

Законодателството е подготвено от екипа на Гуцанов през януари, чисто технически нямало как да влезе в НС освен с подпис на народни представители. "Когато го разработвахме, преценихме, че това са най-уязвимите, народното представителство може да го промени. Не може да предвидим всички детайли на един законопроект, а сме гледали най-важното и най-уязвимите. Търси се и баланс на възможностите", отговори Гуцанов на Предов.

Георги Георгиев от "Възраждане" каза, че има добри идеи, но е трябвало измененията да се внесат по-рано, за да се обсъдят, а не да се правят в последния момент.

Преди включването на всички деца, около 507 хил. души се очакваше да са включени в подпомагането.

След приемането на текстовете ИТН побързаха да дадат брифинг, за да се похвалят с помощта "за всички български деца". ПП-ДБ не си позволиха нито един от депутатите им да гласувах, бяха в зала начело с Николай Денков и не подкрепиха българските деца, атакува ги Станислав Балабанов. ИТН обаче не казаха колко ще струва на бюджета разширяването на подпомаганите лица. "Трябва да покажем съпричастност към всички деца, не само към тези с определен тип на уязвимост, както се опитаха да го кажат. Със следващия бюджет всички български деца ще получават великденски и коледни добавки", настоя Предов след гласуването.