С учене на една смяна и нов СТЕМ център започва наесен елитно търновско училище

На едносменен режим на обучение ще започне учебната 2026/2027 година училище "Св. Патриарх Евтимий" във Велико Търново. Паралелно с това ще започне да функционира и нов СТЕМ център, който ще предоставя модерна среда за обучение в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, като ще насърчава и развитието на практически умения в учениците, съобщиха от ръководството..

В училището функционират общо 29 клуба по интереси, част от които се водят от външни специалисти и партньорски организации. Сред тях са клубът „Млади изследователи" към Институт „Никола Тесла", заниманията по „Лего и роботика" и обучения по китайски език, организирани съвместно с Институт „Конфуций". Наред с образователните възможности училището осигурява и подкрепяща среда за учениците. На разположение са логопеди, психолози и ресурсни учители, както и постоянно медицинско обслужване, което гарантира допълнителна грижа и внимание към всяко дете.

С близо 60-годишна история училището продължава да се утвърждава като едно от водещите в област Велико Търново. От ръководството подчертават, че основната им цел остава не само постигането на високи резултати, но и изграждането на уверени и мотивирани млади хора, в духа на девиза на училището: „Учейки се от историята, градим бъдещето." Това възпитаниците му доказват с печелене на призови места и медали в олимпиади от различен ранг и конкурси.