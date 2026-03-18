355 хил. пенсии ще бъдат преизчислени през април

От 1 април Националният осигурителен институт ще извърши служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, като вземе предвид натрупания през предходната година допълнителен осигурителен стаж.

Мярката се отнася за над 350 хиляди души с пенсии за стаж и възраст, за инвалидност и трудова злополука и професионална болест, които продължават да работят.

"От 1 април преизчисляване получават само тези пенсионери, които са работили в предходната календарна година", уточни пред БНР Елка Атанасова - началник на отдел в НОИ.

"За миналата година 363 хил. пенсии са преизчислени. Преизчислението тази година е около 355 хил. пенсии. Общо може да обобщим – около 10-11 лв. средно увеличение на размера. По-голямата част от пенсионерите ще си получат увеличения размер на пенсиите с пенсията за месец април", посочи тя в интервю за предаването "Преди всички".

Новият размер на пенсията се изплаща 12 месеца - до следващото ежегодно преизчисляване, като върху него се отразява и осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило от 1 юли на съответната година.

По желание на работещ пенсионер и след подадено еднократно заявление в НОИ, може да се поиска ежегодно преизчисляване на пенсията и с осигурителния доход, ако това е по-благоприятно.