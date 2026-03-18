Криминалисти разследват инцидент с домашно куче в дупнишко село. Във вторник в РУ Дупница е постъпил сигнал от представителка на неправителствена организация за убито куче хъски с огнестрелно оръжие от възрастен мъж в с. Овчарци.

По-късно е постъпил сигнал и от жител на селото, който твърди, че мъж бие домашно куче и може да го убие. Предприети са незабавни действия по изясняване на факти и обстоятелства, относими към случая. При пристигането на екипа на място и дежурна оперативна група в имота на собственика е установено кучето, без наранявания е. Собственикът – 80-годишен местен жител, е обяснил, че се грижи за кучето, но напоследък лае по хората, излиза и на улицата. Страхувал се да не нарани дете. Завел го е по-рано при ветеринар, лекарят предписал упойващ медикамент, дал го на кучето, но не успял да го завърже, защото кучето го ухапало. Наложило се възрастният човек да посети хирург, където му е оказана помощ. Поради това не можел и да го носи, а го дърпал. Доброволно е предал законно притежавания си газов пистолет. Не притежава ловна пушка.

Задържан е с полицейска заповед. При извършения преглед на кучето е установено, че няма следи от телесни повреди, на крака е и се храни. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.