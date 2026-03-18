По 20 евро на месец за 1 380 00 бедни, ако в три поредни дни горивото е 1,60 евро

Въвежда се доходен критерии, който е два пъти линията на бедност. За 2025-а е 652,41 евро, а за 2024 г. - 537,88 евро

Директно по сметката ще ги получат хората с помощи от АСП, а другите ще трябва да подадат заявление

Цените ще се следят по касовите бележки

По 20 евро месечно ще получат около 1 380 000 бедни българи. Днес правителството прие програмата за компенсацията от очакваният скок на горивата.

Една от основните цели на служебния кабинет, освен честни избори е подкрепа за уязвимите групи, каза социалният министър Хасан Адемов след заседанието на Министерския съвет.

Предлагаме програма за финансова подкрепа от 20 евро на месец за компенсиране за цените на горивата. За целта обаче ще има три критерия.

Първият е да имат доходи до определена сума. Тя обаче е с двойна скала, защото все още част от хората не са подали данъчната си декларация. Така първата е два пъти линията на бедност за 2025 г., или общо 652,41 евро. Ако хората не са подали декларация ще се гледа линията за бедност за 2024 г., или общо доходът на човек трябва да е под 537,88 евро.

Вторият критерии ще е собственост на автомобил. Те обаче може да са и съсобственици и да имат кола на лизинг.

Третият критерий е в три поредни дни средната цена на най-масовите горива - А95Н и дизел е 1,60 евро за литър.

1 380 000 българи се очакват да се възползват от мярката.

Парите ще се отпускат през Агенцията за социално подпомагане. Това означа, че хората, които получават някакъв вид плащане от АСП ще получат парите си директно парите си по сметка. Другите обаче ще трябва да подадат заявление до агенцията, като това ще става и по електронен път.

Тази мярка е насочена само към най-нуждаещите се и хората с най-ниски доходи. Те ще получават директно тези 20 евро директно в банковите си сметки, каза финансовият министър Георги Клисурски. И обясни, че ще се следят цените на горивата в касовите бележки в реално време, а не тази на колонките.

Веднъж започвайки мярката ще преценим дали да продължим за втори месец, ако цените са паднали под 1,6 евро, обясни още той.

Общо държавата отпусна 25 млн. евро за програмата.