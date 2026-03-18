Подсъдимият за смъртта на Митко от Цалапица пред ВКС: Не исках да го убивам

Рангел Бизюрев обжалва наказанието си от 17 г. затвор

Подсъдимият за смъртта на Димитър Малинов от Цалапица Рангел Бизюрев заяви пред ВКС, че не е искал да се стигне дотам.

"Знаех, че съм по-голям, тежък и силен. Но не съм искал да убивам това момче. Защо да го убивам? Има ли смисъл? Мислех за дом и семейство. Отидох в чужбина да печеля пари. Почерних семейството на г-жа Бакалова (майката на Димитър - б. р.). Почерних и своето. В затвора съм за дълги години". Тези думи на Бизюрев пред върховните магистрати цитира Нова тв.

Той обжалва присъдата си от 17 години затвор, произнесена от Апелативния съд в Пловдив. Първата инстанция му даде 15 години, но на втората наказанието беше завишено.

Атанаска Бакалова настоя делото да бъде върнато за ново разглеждане, а Бизюрев да получи най-тежкото наказание. Подсъдимият пък поиска друг състав на Апелативния съд да разгледа казуса и да постанови по-ниска присъда.

Убийството на Митко, което предизвика много протести в цялата страна, стана на 20 юли 2023 г. Предишният ден 24-годишният мъж бил в парка в селото с приятели и им казал, че на иска да се вижда с Рангел, защото бил заядлив човек и "боклук". На следващата вечер обиденият се заканил да "ошамари" Митко. Намерил го, нанесъл му удари с ръце и крака, не спрял и когато нападнатият му казал: "Нищо не съм говорил за теб, брат. Моля те, спри!" Димитър Малинов паднал на земята, а Бизюрев заедно с близнаците Валентин и Борислав Динкови укрили тялото извън селото.