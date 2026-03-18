Незаконни оръжия иззе полицията в Старозагорско

При две полицейски операции в Чирпан и Стара Загора, извършени на 17 март т.г., полицията иззе незаконни оръжия, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР. Полицейски служители на РУ-Чирпан са провели специализирана полицейска операция. Извършена проверка в дома на 65-годишен мъж в илж. Медово. Намерени са ловна двуцевна пушка, неустановени марка и модел, 76 ловни патрона и 2 бойни патрона. Образувано е бързо производство по чл.339, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

В същото време полицейски служители от Първо РУ-Стара Загора са извършили проверка в апартамент в Стара Загора, обитаван от 30-годишен мъж. Намерен и иззет е пистолет с надпис "Ekol firat magnum", без боеприпаси. Образувано е досъдебно производство по чл.339, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.