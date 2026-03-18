ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Али Лариджани бил мишена и на ирански опозиционни ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22493355 www.24chasa.bg

Хлапета мятат камъни по автобус в Стара Загора, чупат странично стъкло

Ваньо Стоилов

[email protected]

1168
Снимката е илюстративна. Снимка: Архив

На 17.03.2026 г., в 10:52 ч., във Второ РУ-Стара Загора, е получен сигнал от 60-годишен мъж, шофьор в "Тролейбусни и автобусни превози", че докато управлявал автобус в града по ул. "Ген. Гурко", по него са хвърлени камъни, които са счупили странично стъкло. Няма пострадали хора, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Образувано е досъдебно производство по чл.216, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители като извършители на деянието са установени три момчета - две на по 10 години и едно на 11 години.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС