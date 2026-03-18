Хлапета мятат камъни по автобус в Стара Загора, чупат странично стъкло

На 17.03.2026 г., в 10:52 ч., във Второ РУ-Стара Загора, е получен сигнал от 60-годишен мъж, шофьор в "Тролейбусни и автобусни превози", че докато управлявал автобус в града по ул. "Ген. Гурко", по него са хвърлени камъни, които са счупили странично стъкло. Няма пострадали хора, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Образувано е досъдебно производство по чл.216, ал.1 от НК под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.

В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители като извършители на деянието са установени три момчета - две на по 10 години и едно на 11 години.