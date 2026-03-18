Иззеха оръжия и боеприпаси от частен дом в село Крива бара

На 17.03.2026 г. в хода на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и след получена информация служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Монтана са извършили претърсване в имота на 21-годишен в селото.

При проведените процесуално-следствени действия са намерени и иззети 3 пушки, газ-сигнален пистолет "Blow Mini" и 10 патрона, за които не били представени надлежни разрешителни. По случая е образувано бързо производство по чл. 339, ал. 1 от НК.