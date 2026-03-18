В Сливен разкриха и задържаха крадците на 50 агнета

За по-малко от 24 часа криминалисти от участък „Петолъчка" към РУ - Сливен са разкрили кражба на домашни животни и са задържали извършителите, съобщават от пресцентъра на ОДМВР в града. Полицейските служители започват работа по случая на 16 март след получен сигнал за кражба на 50 агнета от частен животновъден комплекс, намиращ се в землището на град Сливен. По данни за заявителя нанесената щета е на стойност около 9000 евро.

Извършителите и техните действия са установени. Задържани са двама маже, криминално проявени, жители на община Сливен. Част от животните са намерени, иззети и предадени. Възстановена е и част от паричната стойност на щетата.

Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.