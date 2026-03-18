Мъж кара без книжка, пиян и с кола без застраховка в село Бистрилица

Неправоспособен шофьор, управлявал след употреба на алкохол лек автомобил без застраховка „Гражданска отговорност", е установен при полицейска проверка в берковското село Бистрилица.

На 17.03.2026 г. около 23,45 ч. на кръстовището на ул. „Раковски" и ул. „Христо Михайлов" служители от Районно управление – Берковица спрели за проверка лек автомобил "Субару Импреза" с монтанска регистрация, управляван от 46-годишен жител на село Бистрилица. Справка показала, че водачът е неправоспособен, както и че автомобилът е със служебно прекратена регистрация от 23.04.2024 г. поради липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност". Направеният тест на шофьора за употреба на алкохол с техническо средство отчел 1.00 промила алкохол в издишания от него въздух. На нарушителя са съставени 4 акта по ЗДвП и му е издадена заповед за налагане на принудителна административна мярка. В РУ Берковица е образуван заявителски материал.