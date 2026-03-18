Преди Великден отварят изцяло бул. "Васил Априлов" в Пловдив

Бул. "Васил Априлов" в Пловдив няма да бъде отворен в края на март, а ще има забавяне от 15 дни и се очаква преди Великден да бъде пуснат за движение.

Това съобщи техническият ръководител на проекта Николай Иванов.

"Първоначално се очакваше дейностите да приключат в края на март, но неблагоприятните метеорологични условия са възпрепятствали довършването на ремонта в срок", обясни Иванов.

Предстои и полагането на асфалт на кръговото кръстовище, като тези дейности са планирани за началото на април. Организацията на работа ще бъде такава, че участъкът ще се отваря сутрин и ще се затваря вечер, за да не се затруднява движението през деня.

Външната конструкция на пробива под Централна гара вече е завършена. С отварянето на бул. "Васил Априлов" и ул. "Тракия" започват дейности по изграждане на нов водопровод, с което ще се изпълни голяма част от основния обем работа. В момента се работи по вътрешната конструкция, както и по довършването на хидроизолацията и инсталационните системи на тунела. Планираният срок за завършване на целия обект е средата на годината.

Кметът на район "Южен" също е ангажиран с проекта. Зам.-кметът по строителството Хакъ Сакъбов обясни, че връзката след пробива ще се реализира на етапи. Първият включва две фази, като в първата район "Южен" трябва да изгради светофар непосредствено след пробива към ул. "Македония". Останалите три етапа ще бъдат възложени чрез инженеринг.

След пускането на пробива ще бъде направено замерване на автомобилния поток. Паралелно с това продължава процесът по отчуждаване на имоти по ул. "Македония".