Широкообхватен контрол и засилени проверки по пътна безопасност в Сливенско

През вчерашния ден, 17 март, на територията на градовете Сливен и Нова Загора са проведени операции по линия на пътната безопасност с цел намаляване броя на тежките пътни произшествия, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в Сливен.

За времето от 09,00 до 11,00 часа до летище „Бършен" екипи на сектор „Пътна полиция" - Сливен са извършили проверки по метода на широкообхватния контрол. Проверени са 115 превозни средства и 131 лица. Констатирани са 30 нарушения.

По време на операцията е получен сигнал, че лек автомобил не е спрял на подаден сигнал от екип на БГТОЛ. Въпросният автомобил е спрян и му е извършена проверка, като свидетелството за управление на водача е отнето. Установени са още 5 случая на неправилно изпреварване, 7 случая на техническа неизправност, 13 - неизползване на обезопасителен колан, и 4 автомобила, които не са минали технически преглед.

За времето от 08,00 до 10,00 часа служители на РУ-Твърдица са извършили проверки на територията на Нова Загора при операция, включваща ротация на екипи при контрол на пътното движение в малките населени места. Проверени са 86 превозни средства и 129 лица. Констатирани са 24 нарушения, за които са съставени 10 глоби с фиш, 12 акта по ЗДвП и 2 акта по ЗБЛД. Връчени са ел. фишове на стойност 435 евро.

Операциите по линия на пътната безопасност на територията на ОДМВР - Сливен продължават.