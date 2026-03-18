Полицаи спасиха мъж, опитващ се да скочи от седмия етаж на жилищен блок

Полицаи от РУ-Кърджали спасиха 30-годишен, готвещ се да скочи от седмия етаж на жилищен блок в района на автогарата в Кърджали. Униформените се отзовали на сигнал от живеещи във входа, подаден на спешния телефон 112. Младият мъж се качил на отворен прозорец на стълбището и се канел да скочи.

Полицаите Янко Петров и Адем Бекир започнали да го уговарят да не предприема фаталната стъпка и да слезе при тях. Докато му говорели единият от униформените успял да хване до мъжа и да го издърпа от прозореца.