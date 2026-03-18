ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22493700 www.24chasa.bg

Полицаи спасиха мъж, опитващ се да скочи от седмия етаж на жилищен блок

Ненко Станев

[email protected]

3088
Единият от изпратените на място полицаи успял да хване и издърпа мъжът, решил да се самоубие, от прозореца. Снимка: Архив

Полицаи от РУ-Кърджали спасиха 30-годишен, готвещ се да скочи от седмия етаж на жилищен блок в района на автогарата в Кърджали. Униформените се отзовали на сигнал от живеещи във входа, подаден на спешния телефон 112. Младият мъж се качил на отворен прозорец на стълбището и се канел да скочи.

Полицаите Янко Петров и Адем Бекир започнали да го уговарят да не предприема фаталната стъпка и да слезе при тях. Докато му говорели единият от униформените успял да хване до мъжа и да го издърпа от прозореца.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС