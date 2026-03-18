Труп на гола жена изплува в Поморие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Труп на чисто гола жена изхвърли морето в Поморие. На стряскащата гледка се натъкнали сутринта бегачи за здраве по пясъка и сигнализирали 112.

Тялото е открито на до плажа на един хотел в Новия град.

Първите очевидци на трупа даже се опитали да я съживят, но се оказало, че вече е мъртва и усилията им са напразни. По тялото на жената нямало следи от насилие. Видимо била на възраст 55-60 г.

Една от версиите е, че се е самоубила. Едва ли е влязла да се къпе за удоволствие, тъй като водата е много студена още, коментират разследващи.

Официално няма данни за самоличността на жената, но според запознати била от София.