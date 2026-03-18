Георги Шарков: Ще проверим всеки код на машините, а не само на 30%

Всеки телефон за видеоизлъчването от секциите ще мине техническа проверка

Министерството на електронното управление ще провери кодовете на всички машини. Досега това се правеше само за 30%. За целта са необходими още около 60 души, а четири екипа ще ги тестват за кибератаки и манипулации. освен това ще се проверява и за софтуерни проблеми и др.

Нашата основна задача е да осигурим честни и прозрачни избори, но и да опитаме да върнем доверието на цялото общество в изборния процес. Моето убеждение е, че машините гарантират честни изборни резултати, а видеонаблюдението се доказа като незаменим инструмент за установяваме на нередности. Това заяви служебният министър на електронното управление Георги Шарков след заседанието на Министерския съвет.

Той обеща, че машините за вота в чужбина ще бъдат изпратени до 9 април, за да не се поставя ЦИК в спешна ситуация.

Видеонаблюдение ще има във всички секции в цялата страна. Ще има по-стаблина свързаност, както и техническа инспекция на телефоните.

Утре МВР ще открие денонощна линия за сигнали за изборни нарушения. А на сайта на регионалното министерство вече има бутони за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес и проверка на избирателна секция.

Ще има и нова хартия за бюлетините, които ще бъдат разпечатвани предварително, за да се гарантира, че процесът е безпроблемен. Докато един експерт инсталира хеш кода на мишината, друг ще контролира дали той е същият като публикуваният на страницата на ЦИК.

Приканвам всички граждани да гласуват с машини. Четирите основни министерства работим в добра координация с правителството и ЦИК, каза още той.

Методиката за удостоверение на машините е публикувана вчера за обществено обсъждане.

Освен това вече са налични и шест услуги по електронен път. По този начин се предоставя възможност на всички граждани да направят вписване в избирателния списък по настоящ адрес, в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, както и вписване в избирателния списък. Другите услуги, които могат да се подават електронно, са: отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, изключване от списъка на заличените лица и изключване от списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната.