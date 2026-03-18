Георги Шарков: Ще проверим всеки код на машините, а не само на 30%

4420
Доц. Георги Шарков

 Всеки телефон за видеоизлъчването от секциите ще мине техническа проверка

Министерството на електронното управление ще провери кодовете на всички машини. Досега това се правеше само за 30%.  За целта са необходими още около 60 души, а четири екипа ще ги тестват за кибератаки и манипулации. освен това ще се проверява и за софтуерни проблеми и др. 

Нашата основна задача е да осигурим честни и прозрачни избори, но и да опитаме да върнем доверието на цялото общество в изборния процес. Моето убеждение е, че машините гарантират честни изборни резултати, а видеонаблюдението се доказа като незаменим инструмент за установяваме на нередности. Това заяви служебният министър на електронното управление Георги Шарков след заседанието на Министерския съвет. 

Той обеща, че машините за вота в чужбина ще бъдат изпратени до 9 април, за да не се поставя ЦИК в спешна ситуация.

Видеонаблюдение ще има във всички секции в цялата страна. Ще има по-стаблина свързаност, както и техническа инспекция на телефоните.

Утре МВР ще открие денонощна линия за сигнали за изборни нарушения. А на сайта на регионалното министерство вече има бутони за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес и проверка на избирателна секция.   

Ще има и нова хартия за бюлетините, които ще бъдат разпечатвани предварително, за да се гарантира, че процесът е безпроблемен. Докато един експерт инсталира хеш кода на мишината, друг ще контролира дали той е същият като публикуваният на страницата на ЦИК.

Приканвам всички граждани да гласуват с машини. Четирите основни министерства работим в добра координация с правителството и ЦИК, каза още той. 

Методиката за удостоверение на машините е публикувана вчера за обществено обсъждане. 

Освен това вече са налични и шест услуги по електронен път. По този начин се предоставя възможност на всички граждани да направят вписване в избирателния списък по настоящ адрес, в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия, както и вписване в избирателния списък. Другите услуги, които могат да се подават електронно, са: отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, изключване от списъка на заличените лица и изключване от списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната.

