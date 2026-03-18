ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Огнян Боюклиев: Един от офисите на "Прогресив...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22494193 www.24chasa.bg

Трима осъдени за кражба на 4,5 км соларен кабел и 200 конектора

Тони Маскръчка

3212
Съдебната палата в Кюстендил.

Районен съд Кюстендил наложи ефективни наказания „лишаване от свобода" за срок от по 3 месеца и наказание „пробация" за срок от 6 месеца, на трима обвиняеми от гр. Кюстендил. Те се признаха за виновни в опит за кражба на меден соларен кабел с дължина 4 500 м и 200 броя конектори за соларен кабел, всичко на обща стойност 8 099 лв.

Съдът одобри споразуменията постигнати между Районна прокуратура и защитата на подсъдимите. Имуществените вреди от престъплението са възстановени.
За Р. Я. / на 43 г., осъждан / и за Ю. Д. / на 45 г., осъждан / престъплението е извършено в условията на опасен рецидив. Двамата ще изтърпят наказанията си „лишаване от свобода", при първоначален „строг" режим. Третият обвиняем Б. Р. / на 29 г. / е неосъждан. Той ще изтърпи наказание „пробация", изразяваща се в следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 месеца и „задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 месеца.

Одобрените споразумения имат последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдебната палата в Кюстендил.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС