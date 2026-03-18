Трима осъдени за кражба на 4,5 км соларен кабел и 200 конектора

Районен съд Кюстендил наложи ефективни наказания „лишаване от свобода" за срок от по 3 месеца и наказание „пробация" за срок от 6 месеца, на трима обвиняеми от гр. Кюстендил. Те се признаха за виновни в опит за кражба на меден соларен кабел с дължина 4 500 м и 200 броя конектори за соларен кабел, всичко на обща стойност 8 099 лв.

Съдът одобри споразуменията постигнати между Районна прокуратура и защитата на подсъдимите. Имуществените вреди от престъплението са възстановени.

За Р. Я. / на 43 г., осъждан / и за Ю. Д. / на 45 г., осъждан / престъплението е извършено в условията на опасен рецидив. Двамата ще изтърпят наказанията си „лишаване от свобода", при първоначален „строг" режим. Третият обвиняем Б. Р. / на 29 г. / е неосъждан. Той ще изтърпи наказание „пробация", изразяваща се в следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 6 месеца и „задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 6 месеца.

Одобрените споразумения имат последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.