Внесоха обвинителен акт за убийството на 18-годишната Магдалена от Хасково

Окръжна прокуратура-Хасково внесе обвинителен акт спрямо И.К., на 18 г. Той е предаден на съд за това, че на 26.04.2025 г. в гр.Хасково, умишлено е умъртвил 18-годишната Магдалена Русева Убийството е извършено по особено мъчителен начин за жертвата, като макар и непълнолетен /към момента на на деянието И.К. е бил на 17 г./ той е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си.

И.К. и пострадалата Магдалена Русева се познавали. Те били ученици в едно и също училище, както и известно време работили като сервитьори в заведение. Двамата поддържали приятелски отношения. И.К. споделял със свои познати, че искал да остане насаме с М.Р.

На 26 април 2025 г., късно вечерта, в гр. Хасково И.К. успял да убеди момичето да му гостува в къща на негов близък. Тя се съгласила, като с тях първоначално бил и негов приятел. Призори той си тръгнал. Двамата останали сами. През това време между тях настъпил личен конфликт, понеже Магдалена Русева не искала младежът да споменава пред приятели, че са били заедно в къщата. Тя дори на шега го заплашила с отвертка, която намерила в стаята. В отговор И.К. я ударил два пъти с ръка в лицето. Магдалена Русева паднала на пода. И.К. се възползвал от това й състояние, взел текстилна връзка за стягане от долнище на анцуг и го омотал около врата на момичето. Той затегнал примката. Пострадалата се опитвала да се съпротивлява, но не успяла и е починала от задушаване. Изпитвала е силни болки и страдание. За да заличи следите си, И.К. изхвърлил дрехите на Магдалена Русева в контейнер за боклук, а тялото й поставил в бидон, който избутал в продължение на половин километър и го оставил в необитаема къща.

По делото са извършени множество действия по разследването – разпити на свидетели, огледи, иззети са веществени доказателства, записи от видеокамери и др. Приложено е заключението на съдебномедицинска експертиза, според която причината за смъртта на Магдалена Русева е механична асфиксия в резултат на притискане в областта на шията, кръвонасядания и оттоци на същото място.

Обвиняемият И.К. е с взета от съда мярка за неотклонение „задържане под стража" и се намира в затвора.

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Хасково.