ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доц. Огнян Боюклиев: Един от офисите на "Прогресив...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото НС

Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22494422 www.24chasa.bg

Граничари задържаха 10 незаконни мигранти, укрити в тайник (Снимки)

4480
Шофьорът е задържан. Снимки: Гранична полиция

На 17.03.2026 г. към 2.30 ч. граничен полицейски наряд от РДГП – Бургас е спрял за проверка в района на местността Пода микробус „Мерцедес“. Той бил управляван от 36-годишен румънски гражданин. Пътническият микробус изглеждал празен, но граничните полицаи открили тайник в естествена кухина зад седалките. В него са установени 10 незаконни мигранти, млади мъже без документи, съобщиха от Гранична полиция. 

Шофьорът и мигрантите са задържани. Разследващите гранични полицаи установили, че укритите са от Афганистан и са тръгнали от Турция преди около седмица. В ГПУ-Бургас е образувано бързо производство по чл. 281 от НК, уведомена е районната прокуратура. Спрямо шофьора е взета мярка за процесуална принуда задържане до 72 часа. Работата по случая продължава.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото НС