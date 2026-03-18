Граничари задържаха 10 незаконни мигранти, укрити в тайник (Снимки)

На 17.03.2026 г. към 2.30 ч. граничен полицейски наряд от РДГП – Бургас е спрял за проверка в района на местността Пода микробус „Мерцедес“. Той бил управляван от 36-годишен румънски гражданин. Пътническият микробус изглеждал празен, но граничните полицаи открили тайник в естествена кухина зад седалките. В него са установени 10 незаконни мигранти, млади мъже без документи, съобщиха от Гранична полиция.

Шофьорът и мигрантите са задържани. Разследващите гранични полицаи установили, че укритите са от Афганистан и са тръгнали от Турция преди около седмица. В ГПУ-Бургас е образувано бързо производство по чл. 281 от НК, уведомена е районната прокуратура. Спрямо шофьора е взета мярка за процесуална принуда задържане до 72 часа. Работата по случая продължава.

Снимки: Гранична полиция

