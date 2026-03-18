Илияна Йотова: В ХХI век имаме медицински пустини - места без лекар и аптека, недопустимо е!

Здравната система за мен е кауза, увери президент и настоя и пациентът, и лекарят да са в центъра на реформата, а гражданите да следят как се стига до решенията

С 35% по доплащане на медицинските услуги сме на първо място в Европа - трябват спешни мерки, призова тя

Реформата в здравеопазването ще е успешна тогава, когато в нейния център се поставят и лекарят, и пациентът. Когато в идеите за промени в системата и тяхното реализиране участва не само поредният министър, който е твърде временен на фона на цялостната картина, а и експертите, лекарите, служителите и представителите на академичните среди. Това заяви президентът Илияна Йотова на форума „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения", организиран от Българския лекарски съюз.

"Самата аз загубих броя на годините, в които говорим и правим здравна реформа. Успяхме достатъчно да изхабим това понятие. Днес, когато говорим за реформа в здравеопазването, хората отвръщат глава и не желаят да слушат", каза тя.

"Нерешени с години въпроси водят до първото място на България в Европа за доплащане на медицинските услуги - то стига до 35%. Това е тема, за която си заслужава спешно да се вземат мерки", допълни президентът и акцентира на други проблеми в системата - липсата на превенция и профилактика и лошия достъп до здравеопазване в редица населени места: "Недопустимо е в 21 век да говорим за медицински пустини. Там, където няма личен лекар, специалисти и дори аптеки"

Президентът акцентира и на правата на лекарите: "Много има какво да бъде направено - заплащане, достъп до модерни технологии, възможности за кариерно развитие. Ако тези условия са налице, няма как да не се справим с нарастващия дефицит на кадрите, миграцията на подготвените специалисти, не само на младите лекари. Има много сериозен теч на подготвени специалисти, които получиха образованието си и професионалния си опит тук, а ние ги даваме на готово на други страни"

"Утре започва предизборната кампания и се надявам проблематиката, засегната във форума, да залегне в бъдещите предизборни платформи и да даде решения", допълни президентът и отправи призив към кандидат-депутатите: "Нека българските граждани чуят разумните ви предложения и да се запознаят с вашата визия промените в тази система. Уважаеми кандидати, ако нямате подкрепата от нас гражданите, каквото и гениално решение да предложите, ще остане затворено в папките. Пренаситихме се от обещания"

"Важно е в тези решения, когато се вземат, в първия момент на обществените обсъждания, да присъстват експертите, лекарите и представители на академичните среди", открои още президентът. Доволна бе да отбележи присъствието в залата на народни представители и бивши здравни министри. "Този екип от амбициозни хора искат промени в тази система", обърна се Йотова към тях.

Илияна Йотова на на форума „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения“ СНИМКА: Георги Палейков

"Няма достатъчно дискусия в обществото, в професионалните среди и с нас гражданите. Свидетели сме на една превратна и изкривена картина. От информационния поток получаваме проблем, отнасящ се до здравеопазването, често по повод на инцидент, а след това наблюдаваме реакция, която не цели да разреши проблема, а да в търсене на виновните. Често грозният резултатът е лекари срещу лекари", заяви президентът и начерта перспектива: "За мен здравната система е нещо повече от кауза. Тя е въпрос, който не търпи наддавания, надигравания и политиканство. Формулирането на здравеопазването като част от националната сигурност изисква и съдържателна стратегия с времеви хоризонти. Трябва да е достатъчно гъвкава, за да отговаря на кризи, в чийто център стои интересът на лекуваните"

Илияна Йотова определи темата като национална амбиция: "Никоя политика няма бъдеще в България, ако не сме здрави. Това е непоклатима аксиома, която всички знаем, но забравяме и за здравеопазването говорим някъде накрая" и пожела на председателят на БЛС форумът да е не е последен и предложи теми за подобни разговори. "Една от първите приоритетни теми може да бъде детското здравеопазване. Сякаш цялата ни енергия отива за това къде да е детската болница, големината ѝ и тн. Това са важни въпроси, но те не изчерпват проблемите в сектора" Президентът акцентира на детското хранене и проблема с употребата на наркотични вещества.

На събитието присъства и министърът на здравеопазването доц. д-р Михаил Околийски, който заяви: "От първия ден на формирането на нашия екип сме си поставили цел да работим по решаването на проблемите в системата". Сред предизвикателствата в сектора посочи недостига на медицинските сестри, осигуряването на достъп до качествена медицинска помощ и навременна превенция и профилактика.

"Здравето е предпоставка за оптимално качество на живот, социална устойчивост и икономическо развитие. Трябва да го разгледаме като един от най-важните стратегически приоритети на държавата, което формира и нейното доверие. Екипът ми се стреми да чуе гласа на всички и в краткия период на служебното правителство да решим колкото е възможно проблемите в системата. Само чрез конструктивен диалог можем да стигнем до достъп до здравеопазването и пациентите", увери той.

За открит диалог между медицинската общност и управляващите се обяви и председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов. "Здравеопазването не бива да бъде обект за противопоставяне, а кауза, която обединява и надхвърля политическите цикли", заяви той.