Премахват "стъкления токмак" от Археологическия подлез в Пловдив, става културно пространство

2-етажният търговски център в западната част на Археологическия подлез ще бъде премахнат. Той беше издигнат в началото на новото хилядолетие, а тогавашната общинска съветничка Пенка Калинкова го нарече "стъклен токмак".

Премахването му е част от нов проект за превръщането на подлеза до Понеделник пазара в ново културно пространство на града, обясни кметът Костадин Димитров.

"Там ще се съчетават археология, зелени площи и сцена за събития, а проектът вече е внесен за съгласуване в Национален институт за недвижимо културно наследство", обясни арх. Димитър Джугаланов.

Предвижда се обособяване на сцена и над 100 места за публика, което ще позволи провеждането на различни прояви на открито. За целта обаче обектите около подлеза трябва да бъдат премахнати. Сред тях са търговският център и двуетажната сграда към спирката на ниво тротоар. На тяхно място ще бъде извършено озеленяване с повече свободно пространство. Ще бъде запазено единствено подземното ниво, което ще се използва за подготовка на артисти.

"Концепцията стъпва върху първоначалния замисъл на арх. Румяна Пройкова от началото на 90-те години, като го запазва максимално. На този етап се разглежда основно западната част на подлеза", обясни проектантът арх. Димитър Джугаланов.

В момента се очаква съгласуване от Министерство на културата, след което ще започне изготвянето на технически проект. Все още не е ясно колко ще струва целия проект и откъде ще се вземе финансирането.

Магазините в самия подлез се запазват. В него са ескпонирани и мозайките от късноатичен дом с образа на богинята Ирине.