Пиян шофьор се заби в крайпътно дърво по пътя към Крушари, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич. На 17 март, около 14:20 часа е получено съобщение за самокатастрофирал лек автомобил по пътя село Паскалево в посока село Крушари. На място е установено, че лек автомобил „Мерцедес", управляван от 55-годишен мъж, поради движение с несъобразена скорост, губи контрол, напуска платното и се блъска в крайпътно дърво. При инцидента са нанесени значителни материални щети. Водачът е настанен в болницата в Добрич за наблюдение с комоцио, без опасност за живота. Извършената проверка за употреба на алкохол с техническо средство, констатира наличието на 1,80 промила. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство