Тийнейджър без книжка се блъсна с мотор в джип в с. Драгиново

Диана Варникова

[email protected]

2924
Линейка откара пострадалия в болница

Неправоспособен водач на нерегистриран мотоциклет пострада при пътен инцидент. Случката се е разиграла вчера около 18.00ч. на една от улиците във велинградското село Драгиново, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

На местопроизшествието пристигнали екипи на РУ-Велинград и „Спешна помощ". Униформените установили, че 17-годишен младеж от същото село управлявал кросов мотоциклет „КТМ" без регистрационни табели. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, тийнейджърът загубил контрол над мотора. Последвал в удар в спрял джип „Нисан", собственост на 47-годишен негов съселянин.

В резултат на удара непълнолетният бил транспортиран в местната болница с фрактура на крака. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна група на полицейското управление във Велинград. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

