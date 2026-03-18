Задържаха 49-годишен мъж, превозващ дърва без разрешително в село Вранино



Хванаха шофьор да превозва дърва без „документ" в две рамаркета, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич. На 17 март, около 10:30 часа в село Вранино е спрян за проверка колесен трактор „Беларус" с прикачени две ремаркета, натоварени с дървесни трупи. В хода на проверката е установено, че 49-годишен мъж без надлежно разрешително превозва около 8 куб. метра дърва от вида „Акация" от горски фонд. По случая е образувано бързо полицейско производство.