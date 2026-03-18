Илияна Йотова: За първи път ще видим предизборни кампании с идеи

"Убедена съм, че за първи път от много години насам ще имаме такава кампания, която няма да бъде изградена на конфликти и противопоставяне, а на сблъсък на предложения и идеи"

Това заяви президентът Илияна Йотова, след като се включи във форума „Приоритет: Здраве – от обществени нагласи към политически решения", организиран от Българския Лекарски Съюз.

"Надявам се здравеопазването, както и всички актуални теми, отнасящи се до българските граждани, да бъдат част от кампанията. Освен политиката, разногласията, противниците, опонентите и съюзници, да видим и предложенията на политическите формации по тези въпроси", заяви Илияна Йотова. Президентът не отговори на въпроса кого ще подкрепи - "Прогресивна България" или БСП.

“Доволна съм, че в предстоящата изборна битката ще се включат хора от различни професионални среди. Нека да има повече различни хора в Народното събрание. Колкото повече професионални среди са представени в парламента, толкова по-добре. Те познават съдържанието, проблематиката, знаят кои са добрите решения и могат да ги предлагат. За мен е важно да има грамотни и разумни хора, които да мислят за България”, допълни президентът.

Илияна Йотова припомни коментара си при избора на Андрей Гюров за служебен премиер: "Първата задача е провеждането на честни и прозрачни избори в България. Бих подкрепила всяка негова стъпка в това отношение, както и работата на МВР. Но за осигуряване на честни избори трябва и работа на всички институции, също и гражданска нетърпимост към всичко, което виждаме."

Илияна Йотова даде положителна оценка на борбата за честни избори: “Първите стъпки са окуражаващи. Разкритията през последните два дни показват, че системата продължава да работи и трябва да сме абсолютно безкомпромисни, както и бързи реакции от българската прокуратура. Иначе ще продължаваме в тази посока. Втората ми заявка към правителството беше да се справи с належащите проблеми на гражданите, а войната прибави много от тях”

Йотова оцени положително и днешните решения на Министерския съвет за компенсациите за горива и допълни, че това е само една първа стъпка. "Ако продължи войната още седмици или месеци, трябва да сме готови за всякакви варианти. В такъв случай трябва да се разработи цял един пакет за покачващите се цени и борбата със спекулата.

Президентът коментира това, че политици наричат служебния кабинет "Петрохан": “Това е част от предизборната кампания. В крайна сметка всяка политическа сила си избира инструментите, с които ще борави. Ние гражданите трябва да имаме разум и да знаем как да гласуваме”