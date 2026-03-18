Доц. Огнян Боюклиев: Един от офисите на "Прогресивна България" има наем от около 6 хиляди евро

Един от офисите на "Прогресивна България" има наем от около 6 хиляди евро. Това написа във фейсбук профила си доц. Огнян Боюклиев. Той публикува и снимки от офиса, който е посетил.

Ето целия му пост:

Преди малко, влязох в офиса на "Прогресивна България", влязох като гражданин, живеещ на близо!

Посрещна ме младо симпатично момиче!

Аз почнах да снимам помещението, все пак това е публичен обществен клуб на политическа партия в проект!

Момичето отказа да я снимам, с което се съобразих!

Дадох си визитна картичка, представих се, дори си дадох домашния адрес!

След малко се появи симпатичен господин, който се представи като доктор Григоров, специалист по здравна политика!

Изяснихме, че това е офиса на партия за района, не за цяла София!

А централният офис се намира в сградата на хотел или комплекс "Анел" до офиса на ЛУКОЙЛ и 32-ра гимназия на булевард "Тодор Александров" 4!

Този районен офис е около 6 хиляди евро наем според портиера на сградата, но той уточни, че толкова се е предлагал от фирмата за недвижими имоти.

Богати хора ще воюват да се намали неравенството в България и ще са борци против олигархическия модел.

Браво Радев, очевидно си спестил много пари!