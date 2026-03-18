Вицепремиерът Мария Недина е определена за председател на 3 национални съвета към МС

Министерският съвет определи служебния заместник министър-председател по европейските средства Мария Недина за председател на три консултативни органа към правителството – Съвета за икономически анализи, Съвета за развитие на гражданското общество и Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Съветът за икономически анализи е създаден в изпълнение на ключов етап от реформа, предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост. В състава му като членове участват представители на академичната общност, включително от престижни международни университети. Съветът има съвещателни функции и подпомага органите на държавната власт със задълбочена академична икономическа експертиза при вземането на стратегически и дългосрочни икономически решения. Органът е независим при изпълнението на своите функции.

Съветът за развитие на гражданското общество е консултативен орган за разработването и провеждането на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. Съветът се състои от 15 членове – председател без право на глас и 14 представители на неправителствени организации, сред които Фондация „Български център за нестопанско право", Сдружение „Български дарителски форум", Фондация „Работилница за граждански инициативи", Национален младежки форум, Форум „Гражданско участие", Фондация „Български фонд за жените", сдружение „Асоциация на европейските журналисти – България", Фондация „Заедно в час", Сдружение „Български хелзинкски комитет", Фондация „За нашите деца", Фондация „Антикорупционен фонд", Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм", Фондация „Карин дом", Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе" и Българска фондация „Биоразнообразие".

С друго решение кабинетът определи Недина и за председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. Съгласно правилника за устройството и дейността му съветът се ръководи от заместник министър-председател.

Националният съвет е координиращ и консултативен орган, който подпомага Министерския съвет в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграционните въпроси. Той осъществява сътрудничеството и координацията между държавните институции, организациите с нестопанска цел и представители на етническите общности в страната.

В началото на март правителството прие решения, с които определи служебният вицепремиер Мария Недина за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора.