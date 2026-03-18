Вижте всички номера, с които партиите ще се явят на вота на 19 април (Обновена, видео, снимки)

Коалицията на Румен Радев - с 21, "Непокорна България" на Корнелия Нинова - с фаталното 13

ИТН първи в бюлетината, закриват я "Глас народен" с 24

Приключи жребият, чрез който Централната избирателна комисия определи с кой номер в бюлетината ще се яви на вота през април всяка партия и коалиция. 24 са формациите, които ще участват в изборната надпревара: 14 партии и 10 коалиции.

При жребия шефката на ЦИК Камелия Нейкова изтегляше два плика с имена на членове на комисията, съответно – единият от тях изтегляше плик с наименованията на партиите, а другият – плик с поредния номер за вписване в бюлетината. И тази процедура се повтаряше до изчерпване имената и номерата на партиите и коалициите.

Ето и пълният списък с номерата, с които партиите и коалициите ще бъдат вписани в бюлетината:

"Прогресивна България" - 21

ГЕРБ - СДС - 15

ПП-ДБ - 7

ДПС - 17

"Възраждане" - 8

БСП - ОЛ - 5

ИТН - 1

АПС - 11

МЕЧ - 4

"Величие" - 14

"Синя България" - 3

"Сияние" - 20

"Непокорна България" - 13

"Трети март" - 16

"Антикорупционен блок" - 12

"България може" - 19

"Моя България" - 9

"Нация" - 18

"Съпротива" - 22

"Пряка демокрация" - 2

"Партия на зелените" - 23

"Народна партия Истината и само истината" - 6

"Глас народен" - 24

"Движение на непартийните кандидати" - 10

