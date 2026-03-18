ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Съдят двама китайци, пазарували с чужди карти от столичен мол

4044
Банкова карта Снимка: Pixabay

На 15.03.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми и задържа за срок до 72 часа двама китайски граждани за това, че на 14.03.2026 г. в търговски център в гр. София използвали данни от чужди платежни инструменти, без съгласието на титуляра .

С определение от 17.03.2026 г. по искане на СГП Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо двамата обвиняеми.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице реална опасност от укриване на обвиняемите, както и от извършване на престъпление, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо тях.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.

Банкова карта Снимка: Pixabay

