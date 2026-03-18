ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и програма на реваншите от ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22495205 www.24chasa.bg

Акцията против купения вот във Варненско завърши с 40 арестувани (Снимки)

Надежда Алексиева

[email protected]

5128
Снимки: Пресцентър на МВР - Варна.

При специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на престъпления, свързани с изборното законодателство, която се проведе днес на територията на Варненска област са били арестувани 40 души и намерени безспорни доказателства, свързани с нарушения на изборното законодателство.

В акцията участваха служители на ОДМВР – Варна от различни структури – „Охранителна полиция", „Икономическа полиция", „Криминална полиция" и „Пътна полиция", както и представители на Специализираните полицейски сили, сектор „Специални тактически действия" и Зоналното жандармерийско управление, съобщават от пресслужбата на МВР във Варна.

В рамките на операцията са претърсени много адреси в областта, иззети са веществени доказателства. Образувани са 15 досъдебни и 10 бързи производства по установените случаи. По време на полицейското мероприятие са проверени 1206 човека и установени 7 обявени за издирване лица.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава под надзора на компетентната прокуратура.

Снимки: Пресцентър на МВР - Варна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Устойчив бизнес с програмата TRANSFORMATOR