5 г. за 63-годишен педофил, блудствал с децата на свой приятел - на 4 и 7 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Благоевград съдът постанови осъдителна присъда, с която подсъдимият В.Я е признат за виновен в извършване на престъпление.

В хода на проведеното разследване е установено, че при условията на продължавано престъпление в периода от ноември 2023 г. до 08.12.2023 г. в Благоевград В.Я. е извършил действия с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление с малолетно лице, на 4 години, както и че в същия период е извършил действия на полово удовлетворение с малолетно лице, на 7 години, от същия пол.

За извършените от В.Я. две престъпления съдът му наложи ефективно наказание лишаване от свобода за срок от пет години при първоначален общ режим на изтърпяване.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

През 2022 г. К.С. се сприятелил с колегата си В.Я. Запознал го със съпругата си и нейните малолетни деца – син и дъщеря. Новият приятел често оставал да нощува в дома на семейството на приятеля си. Бидейки комбинативен, постепенно се сближил с децата, възползвайки се от тяхната наивност.

С времето мъжът спечелил доверието на К.С. и съпругата му, като им предложил дори да се грижи за децата, когато те работели нощна смяна, и те се съгласили.

В периода от ноември 2023 г. до 09.12.2023 г., оставайки насаме с децата, В.Я. неколкократно извършил блудствени действия с тях, удовлетворявайки половото си желание.

До разкриване на престъпното деяние се стигнало в хода на разследване на постъпил сигнал за извършени престъпни действия от В.Я. спрямо половата неприкосновеност на непълнолетно момиче и задържането на извършителя от органите на МВР.

Тогава при извършения оглед на мобилния му телефон били открити множество снимки и видеозаписи с участието на лица, видимо изглеждащи като малолетни и непълнолетни лица, спрямо които обвиняемият извършвал блудствени действия или съвкупления.

На част от снимките били заснети блудствени действия спрямо малолетните деца на семейството на приятеля му К.С.

По образуваното досъдебно производство е била назначена и извършена съдебно психолого-психиатрична – сексологична експертиза на извършителя. В заключението вещото лице е посочило, че са налице данни за отклонения в сексуалността на В.Я., разстройство на половото влечение - педофилия. Двете деца са били разпитани в "синята стая" в хода на досъдебното производство.

Мъжът бе с мярка за неотклонение "задържани под стража", но по -късно пуснат с мярка "домашен арест" и електронна гривна.