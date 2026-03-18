Мечките Берна и Костадин от зоопарка в Добрич се събудиха от зимния си сън

„Мечките Берна и Костадин се събудиха от зимния си сън на 8 март", съобщи директорът на Центъра за защита на природата и животните в Добрич Християн Христов. „Оттогава започнахме да ги виждаме навън в отражението. Следва един период от около 10-ина дни, през който излизат за малко навън, връщат се. Те изпълзяха заедно от дупките си. Започнахме да ги подхранваме – салатки, краставица, моркови, целина, впоследствие ябълки", добави той. „Не знам как се чувстват, но изглеждат добре. Не са отслабнали, въпреки по-дългата и по-студена зима, които означава, че ние, като специалисти в зооцентъра, добре сме си свършили работата с тяхното хранене през лятото и есента, както и с подготовката им за зимния сън", обяснява Христов.

Берна и Костадин, представители на обикновената кафява мечка, обитават едно ограждение. Изкопали са си три дупки за зимен сън. „Зимата на 2024 -2025 година двете мечки спаха в една дупка, което е уникално. Тази година бяха в отделни „помещения". Женската мечка спечели най-предпочитаната дупка. Берна е 1 година по-голяма на Костадин. Животните са млади, здрави", каза Христов.

„Двамата нямат поколение, тъй като условията в повечето зоопаркове за отглеждане на малки мечета на са подходящи. Размножаването на такива животни при такива условия е безотговорно, според мнението на повечето специалисти. Такива мечки не могат да бъдат освободени в дивата природа, защото са свикнали с хора и могат да навлизат в населени места", смята Христов.