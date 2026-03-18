Ремонт налага временна промяна в разположението на спирка по бул. „Тутракан" в Русе

Във връзка с извършване на ремонтни дейности по бул. „Тутракан", се въвежда временна промяна в разположението на спирка „Надлез Тракция". Спирката ще бъде преместена с приблизително 50 м назад от маршрута (в посока Дунав мост), като новото ѝ местоположение ще съвпада със спирка „Тракция", разположена в отсрещното платно, съобщават от община Русе.

Промяната се налага, за да се осигури безопасността на пътниците и безпрепятственото протичане на строително-ремонтните дейности в района.
Призовават се гражданите да имат предвид временната организация и да използват новото обозначено място за качване и слизане.

