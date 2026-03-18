ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати, голмайстори и програма на реваншите от ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22495756 www.24chasa.bg

Община Русе ще използва нова електрическа машина за почистване на труднодостъпни места

948
Снимка: Община Русе

Община Русе закупи фабрично нова ръчноводима вакуумна машина за почистване, която ще бъде предоставена за ползване на ОП „Паркстрой".

Съоръжението, което е тип „прахосмукачка", се движи изцяло с електроенергия и е предназначено за почистване на труднодостъпни места. Машината разполага и с функция за измиване на малки площи.

Новата техника ще се използва и за разделно събиране на отпадъци от паркове и градини. С нейното въвеждане в експлоатация се цели повишаване на качеството на почистването, както и облекчаване на ръчния труд на служителите.

Очаква се съоръжението да подпомогне поддържането на чистотата в Централната градска част и двата парка, за чието почистване отговаря ОП „Паркстрой". Идеята е постепенно да се механизира дейността по обществена хигиена в тези райони.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Устойчив бизнес с програмата TRANSFORMATOR